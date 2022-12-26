Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Al Şeyh'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Dış Politika 26.12.2022, 17:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
Kaynak: AA
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