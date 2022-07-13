Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dış Politika 13.07.2022, 22:33 13.07.2022, 22:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
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