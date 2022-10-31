Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Dış Politika 31.10.2022, 19:24
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Mogadişu'da 29 Ekim'de meydana gelen terör saldırısını kınadığını ve lanetlediğini ifade etti.
Erdoğan, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.
Somali'nin terörle mücadelesine verdikleri güçlü desteği sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim olduğu gibi Somali'nin ve Somali halkının yanında olduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA
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