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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü.

Dış Politika 07.08.2022, 22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Somali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her daim olduğu gibi Somali halkının yanında durmaya, Somali'de barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #hasan şehy mahmud #Somali
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