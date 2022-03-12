Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile Antalya'da bir araya geldi.
Dış Politika 12.03.2022, 19:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
Kaynak: AA
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