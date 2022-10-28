Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saad Hariri'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kabul etti.
Dış Politika 28.10.2022, 23:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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