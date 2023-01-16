Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Rus medyasından aktarılan bilgiye göre; telefonda görüşen Erdoğan ve Putin Ukrayna'daki durumu ele alarak özellikle esir değişimi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Ayrıca ikili, işbirliklerini teyit ederek Rus gaz arzı ve Türkiye'de bölgesel bir doğalgaz merkezi kurulması görüştü.

Putin ve Erdoğan, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi de ele aldı.