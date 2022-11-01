Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile tahıl sevkiyatını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatına ilişkin çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu iletti.
Dış Politika 01.11.2022, 17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatına ilişkin çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını dile getirdi.
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