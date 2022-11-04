banner38

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Putin ile hemfikiriz, mutabık kaldık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan MÜSİAD EXPO'da konuştu. Erdoğan, "Putin ile yaptığımız görüşmede tahılı ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz gönderme konusunda hemfikiriz, mutabık kaldık. Afrika'nın istifade etmesi için anlayış birliğine vardık. Tahıl koridorundaki gemilerin öncelikle acil ihtiyaç duyan Afrika ülkelerine ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

Dış Politika 04.11.2022, 12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Putin ile hemfikiriz, mutabık kaldık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan MÜSİAD EXPO'da konuştu.

"Fuara ilginin yoğun olduğunu öğrendim"

Her 2 yılda bir düzenlenen MÜSİAD'da bu sene 24 farklı sektörden 500'e yakın firmanın ürünleri sergileniyor. Ülkemiz içinden ve dışından fuara ilginin yoğun olduğunu öğrendim.

"Pek çok ülke son yılların en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor"

Dünyamız son 3 yıldır salgınla başlayan ve bölgesel gerilimlerle devam eden sancılı bir süreçten geçiyor. Tahribatın etkilerini halen hissediyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ülke son yılların en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor. Gıda ve enerji kriziyle birlikte bu yeni gerçeklik karşısında birçok ülke yalpalamakta, çaresiz kalmakta. En çok hissedenler ise Asya ve Afrika'daki kırılgan devletlerdir.

"Putin ile hemfikiriz, ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz göndereceğiz"

Afrika'da bir lokma ekmeğe ulaşamadığı için can veren her çocuğun acısı vicdanlarımızı kanatıyor. Bu trajedilerin sona ermesi için hiçbir çaba gösterilmiyor. Dün akşam BM Genel Sekreteri Antonio Guterresle yaptığım konuşmada da "G20'de bunu gündeme getirelim, dünyada neler yapacağız, Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşla birlikte gelişmiş ülkelere mi bu tahılı, gübreyi göndereceğiz, yoksa az gelişmiş fakir ülkelere mi bunu göndereceğiz. Bunun için orda adım atalım, tahılı az gelişmiş ülkelere gönderelim, destek verelim" görüşümü ilettim. Sayın Putin ile görüşmemde de bu konu gündeme geldi. Putin, "ücretsiz olarak tahılı Cibuti, Somali, Sudan buralara gönderelim" dedi. Hemfikir olduk, mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu. Bu ayın 13,14'ünde Putin ile Bali'de bir araya geleceğiz ve orda da bu görüşmeleri yapacağız. Afrika'nın istifade etmesi için anlayış birliğine vardık. Tahıl koridorundaki gemilerin öncelikle acil ihtiyaç duyan Afrika ülkelerine ulaşmasını sağlayacağız.

"İnsanı diline, ten rengine, kökenine, ülkesine göre ayıran bu çarpık bakış açısının dünyamızı nasıl bir felakete sürüklediğini biliyoruz"

Avrupa'yı bahçe, dünyanın geri kalanını da vahşi otlar olarak tanımlayan zihniyetin bu şekilde davranmasına şaşırmıyoruz. Ama kabul de etmiyoruz. Bunlar için medeniyet sadece Batı'yı, insan sadece beyaz adamı, hak ve özgürlükler de sadece Avrupalı bireyleri ifade etmektedir. Afrikalı, Asyalı ve Latin Amerikalılar ise ucuz iş gücüyle, altınıyla, petrolüyle bunlara hizmet ettiği ölçüde değerli. Şayet böyle bir durum yoksa bu insanlar görkemli Avrupa bahçesini istila eden birer ayrık otundan ibarettir. İnsanı diline, ten rengine, kökenine, ülkesine göre ayıran bu çarpık bakış açısının dünyamızı nasıl bir felakete sürüklediğini yakın geçmişteki acı tecrübelerden gayet iyi biliyoruz. Sömürgeciliği yeni yol ve yöntemlerle devam ettirenlerin krizler karşısında vicdani tavır takınmasını da beklemiyoruz. Bizi asıl üzen İslam dünyasındakli kardeşlerimizin en azından bir kısmını mazlum ve mağdurların çığlıklarına sağır kesilmesidir. Türkiye birçok alanda olduğu gibi bu alanda da farkını ortaya koymuştur ve koyacaktır.

"Bizim pazarımız kolay kolay bitmez, küçülmez"

Ülkemizin ekonomik politikasını yaşadığımız tecrübelerle yeniden inşa ediyoruz. Son dönemde küresel krizi fırsata dönüştürme konusunda kat edilen mesafeyi görüyoruz. Resesyon ile birlikte daralan pazarın ihracatçılarımızı zorlamaya başladığını görüyoruz. Bizim pazarımız kolay kolay bitmez, küçülmez.

"İş dünyamızın finansman talebini karşılayacak mekanizmaların oluşturulması için çalışıyoruz"

Karadeniz'deki gaz konutların ihtiyacını karşılamayla birlikte elektrik üretiminde de kullanılacak. Kaybettiğimiz avantajı hızla telafi edebiliriz. Enerji konusundaki çözüm arayışları kesintisiz sürüyor. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynakları teşvik ediyoruz. İş dünyamızın finansman talebini karşılayacak mekanizmaların oluşturulması için çalışıyoruz.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Müsiad expo #putin
Yorumlar (0)
banner35
13
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Getafe 12 13
15. Espanyol 12 11
16. Celta Vigo 12 11
17. Girona 12 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4
banner23