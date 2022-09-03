Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra tahıl ihracı ve Zaporijya Nükleer Santraline dair gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra tahıl ihracı ve Zaporijya Nükleer Santraline dair gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Gorbaçov’un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, eski Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov’un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl anlaşmasında olduğu gibi, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda da Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti.

Akkuyu Nükleer Santrali ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Santralinin planlandığı şekilde ilerlemesi noktasında kararlılıklarını yineledi.

İki lider, tüm bu konuları, gündemlerindeki diğer hususlarla birlikte, 15-16 Eylül’de Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle biraraya gelecekleri Semerkant’taki görüşmede ayrıntılarıyla ele alma konusunda mutabık kaldı.