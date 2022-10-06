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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pedro Sanchez'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da İspanya Başbakanı Sanchez'i kabul etti.

Dış Politika 06.10.2022, 19:01 06.10.2022, 20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pedro Sanchez'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.

Prag Kalesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #İspanya #Pedro Sanchez
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