Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediklerini vurgulayarak, "Daima Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz ve başarısını başarımız olarak gördük, görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine, Pakistan Başbakanı Şerif'e ve beraberindeki heyete "Hoş geldiniz" diyerek başlayan Erdoğan, Pakistan için ürettikleri 4 MİLGEM korvet gemisinin üçüncüsü olan Khaiber'i bugün denize indirdiklerini söyledi.

Erdoğan, derin tarihi, kültürel ve beşeri bağların bulunduğu Pakistan'ın Türk milletinin gönlünde her zaman özel bir yeri olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkelerimiz ve halklarımız arasında bilhassa zor zamanlarda sergilenen dayanışma ve karşılıklı desteğin eşi benzeri yoktur. Son dönemde gerçekleşen terör saldırılarında şehit düşen askerler ve hayatını kaybeden sivillere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediğimizi burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Daima Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz ve başarısını başarımız olarak gördük, görüyoruz."

"Bu anlayıştan hareketle geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketlerinde derhal tüm imkanlarımızla Pakistanlı kardeşlerimizin yanına koştuk." diyen Erdoğan, o oluşturdukları hava köprüsü ve demir yoluyla insani yardım malzemelerini 15 uçak ve 13 iyilik treni ile afet bölgelerine sevk ettiklerini dile getirdi.

- "Kardeş Pakistan ve can Azerbaycan'la üçlü formattaki işbirliğimiz de hızla gelişiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılını kutlarken, Türkiye ve Pakistan halkları arasındaki kardeşlik bağlarından aldıkları güç ve ilhamla ilişkileri her alanda ileriye götürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Pakistan Hava Yolları'nın İstanbul seferlerinin yeniden başlamasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Güney Asya'da barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan Pakistan'la birçok başarılı ortak işbirliği projemiz bulunuyor. 1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz. Değerli kardeşimin ziyaretleri kapsamında yarın iş dünyamızın temsilcileriyle yapacağı görüşmeler de şüphesiz bu çabalarımıza büyük katkı sağlayacaktır. FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına karşı vakitlice alınan önlemler ve bu konudaki desteği için tüm Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum."

Görüşmelerde ikili işbirliğinin yanı sıra ortak gündemde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kardeş Pakistan ve can Azerbaycan'la üçlü formattaki işbirliğimiz de hızla gelişiyor. Ortak değerleri paylaşan Türkiye ve Pakistan Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve D8 gibi bölgesel ve uluslararası platformlarda dayanışma içinde hareket etmektedir. Afganistan'da barış ve istikrarın tesisi, Afgan kardeşlerimize karşı insani görevimizin ötesinde ortak tehdit ve riskler bakımından zaruridir. Afgan halkının karşı karşıya bulunduğu insani krizin etkilerinin giderilmesini teminen çalışmalarımızı el birliğiyle sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün suya indirdikleri MİLGEM korvet gemisinin Pakistan için hayırlı olmasını temenni ederek, Şahbaz Şerif'in şahsında Pakistan halkına selam ve muhabbetlerini iletti.