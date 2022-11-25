banner38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dış Politika 25.11.2022, 20:42 25.11.2022, 20:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediklerini vurgulayarak, "Daima Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz ve başarısını başarımız olarak gördük, görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine, Pakistan Başbakanı Şerif'e ve beraberindeki heyete "Hoş geldiniz" diyerek başlayan Erdoğan, Pakistan için ürettikleri 4 MİLGEM korvet gemisinin üçüncüsü olan Khaiber'i bugün denize indirdiklerini söyledi.

Erdoğan, derin tarihi, kültürel ve beşeri bağların bulunduğu Pakistan'ın Türk milletinin gönlünde her zaman özel bir yeri olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkelerimiz ve halklarımız arasında bilhassa zor zamanlarda sergilenen dayanışma ve karşılıklı desteğin eşi benzeri yoktur. Son dönemde gerçekleşen terör saldırılarında şehit düşen askerler ve hayatını kaybeden sivillere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediğimizi burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Daima Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz ve başarısını başarımız olarak gördük, görüyoruz."

"Bu anlayıştan hareketle geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketlerinde derhal tüm imkanlarımızla Pakistanlı kardeşlerimizin yanına koştuk." diyen Erdoğan, o oluşturdukları hava köprüsü ve demir yoluyla insani yardım malzemelerini 15 uçak ve 13 iyilik treni ile afet bölgelerine sevk ettiklerini dile getirdi.

- "Kardeş Pakistan ve can Azerbaycan'la üçlü formattaki işbirliğimiz de hızla gelişiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılını kutlarken, Türkiye ve Pakistan halkları arasındaki kardeşlik bağlarından aldıkları güç ve ilhamla ilişkileri her alanda ileriye götürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Pakistan Hava Yolları'nın İstanbul seferlerinin yeniden başlamasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Güney Asya'da barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan Pakistan'la birçok başarılı ortak işbirliği projemiz bulunuyor. 1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz. Değerli kardeşimin ziyaretleri kapsamında yarın iş dünyamızın temsilcileriyle yapacağı görüşmeler de şüphesiz bu çabalarımıza büyük katkı sağlayacaktır. FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına karşı vakitlice alınan önlemler ve bu konudaki desteği için tüm Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum."

Görüşmelerde ikili işbirliğinin yanı sıra ortak gündemde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kardeş Pakistan ve can Azerbaycan'la üçlü formattaki işbirliğimiz de hızla gelişiyor. Ortak değerleri paylaşan Türkiye ve Pakistan Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve D8 gibi bölgesel ve uluslararası platformlarda dayanışma içinde hareket etmektedir. Afganistan'da barış ve istikrarın tesisi, Afgan kardeşlerimize karşı insani görevimizin ötesinde ortak tehdit ve riskler bakımından zaruridir. Afgan halkının karşı karşıya bulunduğu insani krizin etkilerinin giderilmesini teminen çalışmalarımızı el birliğiyle sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün suya indirdikleri MİLGEM korvet gemisinin Pakistan için hayırlı olmasını temenni ederek, Şahbaz Şerif'in şahsında Pakistan halkına selam ve muhabbetlerini iletti.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #şahbz şerif #Pakistan #ortak basın toplantısı
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 14 22
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23