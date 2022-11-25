Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İstanbul'da baş başa görüştü.
Dış Politika 25.11.2022, 19:45
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmede bir araya geldi.
Heyetler arası görüşme, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de katıldı.
Kaynak: AA
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