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Cumhurbaşkanı Erdoğan, PAB Başkanı Pacheco'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Pacheco'yu Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde kabul etti

Dış Politika 06.10.2021, 22:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PAB Başkanı Pacheco'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #pab #pacheco
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