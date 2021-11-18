Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Nijer'le ilişkilere büyük önem atfettiğini belirterek, FETÖ'ye karşı mücadelede Nijer'in yakın iş birliğini sürdüreceğine inandığını ifade etti.
Nijer'de salı günü gerçekleşen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin Nijer'in terörle mücadele çabalarını desteklediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer'in Türkiye'den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını dile getirdi.
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