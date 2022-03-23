Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Belçika'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için 23-24 Mart'ta Belçika'yı ziyaret edecek.
Dış Politika 23.03.2022, 00:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 23-24 Mart'ta Belçika'ya ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.
Zirve toplantısında ayrıca, haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.
Kaynak: AA
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