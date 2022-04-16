Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti.
Dış Politika 16.04.2022, 00:30
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkileri güçlendirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Kaynak: AA
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