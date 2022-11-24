Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü, İbrahim'i başbakan olarak atanmasından ötürü tebrik etti.
Dış Politika 24.11.2022, 19:01
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve başbakan olarak atanması dolayısıyla Enver İbrahim'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki yakın işbirliğinin yeni dönemde de karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.
Kaynak: AA
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