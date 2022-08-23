Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la ortak basın toplantısında konuşuyor.
Dış Politika 23.08.2022, 19:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la ortak basın toplantısında konuşuyor.
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