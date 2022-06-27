Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'e gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO Zirvesi' için yarın İspanya'nın başkenti Madrid'e uçacak.
Dış Politika 27.06.2022, 22:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere yarın İspanya'ya gidecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ittifaka yansımaları değerlendirilecek, bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.
Madrid'de, ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konseptinin onaylanması da gündemde olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.
Kaynak: AA
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