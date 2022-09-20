Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Abdullah ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile New York'ta bir araya geldi.
Dış Politika 20.09.2022, 21:23
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki hitabın ardından yürüyerek beraberindeki Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Türkevi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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