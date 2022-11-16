Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

(Beyoğlu'ndaki terör saldırısı) DEAŞ'la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır.

Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz.

"Teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacak"

Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır.

Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum.

"Barışın sağlanması için gayret ediyoruz"

Zirve kapsamında küresel, siyasi ve ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Aşırı yükselen enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının hiçbir ayrım yapmadan tüm ekonomileri zorladığı görülüyor. Bu kriz belli bölgelerin değil, tüm ülkelerin krizidir.

Ekonomik kriz özellikle batı ülkelerinde müslümanların yanı sıra Afrika ve Asya uyruklu göçmenlere karşı nefret söylemini de artırmıştır. Salgın sürecinde 160 ülkeye tıbbi malzeme göndererek nasıl yanlarında olmuşsak bugün de barışın sağlanması için gayret gösteriyoruz.

Tüm gücümüzle barışın, refahın ve adaletin tahsisi için çaba gösteriyor. Ukrayna'da ihtilafın ilk gününden bu yana savaşın kazanını, adil bir baırşın da kaybedeni olmayacağı görüşüyle hareket ettik.

Şimdiye kadar yaklaşık 11 milyon ton tahılın dünya pazarına girmesini temin ettik. Bu konuda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Dünya genelinde halen 1 milyar ton gıdanın çöpe gittiğini biliyoruz. 1 milyar insan açlık tehlikesiyle yaşıyor. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni uluslararası arenaya taşıdık. Bu projenin küresel sorun olan israfı da azaltacağına inanıyoruz.

"TURKOVAC aşımızla dünyada aşı üretebilen 9 ülke arasına girdik"

Zirvede bir diğer konu da sağlıktı. Küresel sağlık sisteminin iyileştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. TURKOVAC aşımızla dünyada aşı üretebilen 9 ülke arasına girdik. Ülkemizi sağlık konusunda uluslararası marka haline getirmek istiyoruz.

2 günlük zirve boyunca pek çok ikili görüşme de gerçekleştirdik. Küresel sağlık, gıda yönetimi ve etkin göç yönetimine vurgu yaptık.

Endonezya Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Biden, Macron, Meloni, Scholz ile biraraya geldik. Zirve vesilesiyle ayrıca liderler olarak aile fotoğrafı çektirdik ve ortak açıklama yayınladık.

G20 platformu küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında kendisinden beklenen liderlik görevini yönetiyor.

ABD'den F-16 tedariki

Sayın Biden, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Cumhuriyetçilerin bu konuya özellikle olumlu yaklaştığını söyledi.

ABD'de yaşayan bir Türk olduğunu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içindesiniz. Sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veya Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi.

Tahıl koridoru

Görüşmelerimiz sürekli devam ediyor ve şu an itibarıyla devam edeceği kanaatindeyim, herhangi bir sıkıntı yok.

KKTC'nin TDT'de gözlemci üye olması

Bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi bir ülkeden icazet almamıza gerek yoktur. O iş bitmiştir.

Ayrıntılar geliyor...