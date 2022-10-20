Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
Dış Politika 20.10.2022, 16:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
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|10
|27
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|10
|9
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|11
|9
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|6
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|10
|5
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|1. Real Madrid
|10
|28
|2. Barcelona
|9
|22
|3. Real Sociedad
|10
|22
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|10
|20
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|20
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|18
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