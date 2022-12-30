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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile Vahdettin Köşkü'nde düzenlediği ortak basın toplantısında, Karadağ'la dostluklarının uzun asırlara dayandığını söyledi.

Dış Politika 30.12.2022, 18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdir ettiklerini belirterek "NATO müttefikimiz Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını da samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile Vahdettin Köşkü'nde düzenlediği ortak basın toplantısında, Karadağ'la dostluklarının uzun asırlara dayandığını söyledi.

Karadağ Kralı Birinci Nikola'nın, Sultan 2. Abdülhamid'in davetlisi olarak İstanbul'u iki kez ziyaret ettiğini aktaran Erdoğan, Karadağ'ın ilk büyükelçiliğini de Osmanlı döneminde İstanbul'da açtığını hatırlattı.

Boşnak ve Arnavut akraba toplulukları ile Türkiye'deki 150 binden fazla Karadağ kökenli vatandaşın, iki ülke arasında müstesna bir gönül köprüsü olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak bir tarih ve kültürü paylaşan, kuvvetli beşeri ve akrabalık bağlarına sahip Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu belirtti.

Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ile yaptığı görüşmelerde ikili ilişkileri dar kapsamda ele aldıklarını, etraflıca görüşme fırsatı bulduklarını kaydeden Erdoğan, daha sonra da heyetler arası çalışma yemeğiyle birlikte şu ana kadarki durumu ve bundan sonraki geleceği değerlendirme fırsatını bulduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Karadağ'a yaptığı ziyarette ikili ticaret hacmini 250 milyon dolara çıkarma hedefini koyduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu senenin ilk 11 ayındaki rakam, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 49'luk bir artış yaşanmıştır. Mevcut tabloyla dahi 182 milyon dolara ulaşarak rekor kırdık. Karadağ'daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aşmıştır. Tabii şunu da söylemekte fayda buluyorum. Şu anda Karadağ'daki Türk yatırımcı şirketlerinin sayısı 3 bin 800. Bu tabii çok çok önemli bir adım. Türk firmalarının özellikle altyapı, inşaat, turizm ve hizmet sektörlerinde önemli projeleri mevcut. Özel sektörümüzün tüm Balkanlarda olduğu gibi Karadağ'da da başarılı girişimlerini sürdürmeye devam edeceğinden eminim."

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) restorasyon, eğitim ve sağlık alanındaki faaliyetlerini sürdürürken Yunus Emre Enstitüsünün de Türk sanat ve kültürünü Karadağlıların evlerine taşıdığını aktaran Erdoğan, "TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz de kuruluşundan bu yana 2 bine yakın öğrenciye Türkçe eğitimi verdi. Devletimizin sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısı son 25 yılda 501'e ulaştı. Önümüzdeki dönemde de ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Güneydoğu Avrupa'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı ile görüşmesinde, Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatını bulduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Güneydoğu Avrupa'da istikrarın korunmasına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına özel önem atfediyoruz. Balkanların ve Avrupa'nın önemli bir parçası olan Karadağ da barış ve istikrara önemli katkılar sağlıyor. Bu minvaldeki çalışmalarını, temmuz ayında devraldığı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığı ile birlikte başarıyla yürütüyor. Karadağ'ın Avrupa Birliği ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdir ediyoruz. NATO müttefikimiz Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını da samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz."

Djukanovic ve heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Erdoğan, görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ halkına selamlarını ileterek yeni yılın iki ülke başta olmak üzere bölgeye ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Karadağ #djukanovic
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