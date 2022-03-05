Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dış Politika 05.03.2022, 22:33
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA
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