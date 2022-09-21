Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu Türkevi'nde kabul etti.
Dış Politika 21.09.2022, 01:12
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş da yer aldı.
Kaynak: AA
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