Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in yeni Başbakanı Kristersson ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsveç ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç'in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson'a tebriklerini iletti.
İsveç Başbakanı Kristersson'ın 19 Ekim'de kendisine gönderdiği mektuba değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulf Kristersson'ı Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti.
İsveç Başbakanı Kristersson'ın Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Muhtıra'nın gelecek süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye ile ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.
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