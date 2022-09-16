Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.
Dış Politika 16.09.2022, 19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Reisi'nin zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.
Kaynak: AA
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