Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kralı III. Charles ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kralı III. Charles ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dış Politika 25.10.2022, 21:22
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü iş birliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.
Kaynak: AA
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