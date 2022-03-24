Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

İki liderin, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.