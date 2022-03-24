Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron görüşmesi başladı
Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.
Dış Politika 24.03.2022, 11:39 24.03.2022, 12:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
İki liderin, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.
Kaynak: AA
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