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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Konya'da bir araya geldi.

Dış Politika 10.08.2022, 00:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya'ya gelen Aliyev ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.

Görüşme basına kapalı yapıldı.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #İlham Aliyev #azerbaycan
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