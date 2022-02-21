Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 1 milyar dolar"
Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Türkiye-Senegal İş Forumu'nda bir konuşma yaptı.
Dış Politika 21.02.2022, 20:00 21.02.2022, 20:24
Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye-Senegal İş Forumu'nda bir konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Türkiye ile Senegal birbirine daima çok yakın olmuşlardır. Batı Afrika'da kilit öneme sahip Senegal ile hedefimiz 1 milyar dolar ticaret hacmi.
Salgın kısıtlamalarının devam ettiği geçen yılı 24,5 milyar dolar turizm geliriyle kapattık.
Türkiye'nin kendine özgü ve başarıyla yürüttüğü bir ekonomi ve kalkınma modeli var.
Afrika ortaklık politikamızla kıtanın barış ve istikrarı ile kalkınmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz.
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