Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile videokonferans yöntemiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından Fransa'nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti.
Dış Politika 24.02.2023, 21:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte Fransa'nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti.
Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı.
Kaynak: AA
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