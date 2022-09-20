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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti

New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Dış Politika 20.09.2022, 23:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino’yu kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Gianni Infantino
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