Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da Elon Musk ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın ev sahipliğinde Lusail Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa maçını izledi. Erdoğan, karşılaşma sonrasında Tesla ve SpaceX'in Kurucusu, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine gittiği Doha'da, konuk devlet ve hükümet başkanları ile 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katıldı.

Arjantin ile Fransa arasında oynanan final karşılaşmasını izleyen Erdoğan, maçın ardından eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ve Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir süre görüştü.

Öte yandan Erdoğan, Arjantin'i, sosyal medya hesabından İspanyolca yaptığı paylaşımla da kutladı. Erdoğan, paylaşımında, "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere bulunduğu Doha'dan İstanbul'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a hareket etti.