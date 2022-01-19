Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vucic'e teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye'ye gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e teşekkür etti.
Dış Politika 19.01.2022, 21:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Türkiye ziyaretinde sırasındaki görüşmeler ve iki ülkenin ortak yatırımlarına dair görüntülerin yer aldığı paylaşımına ilişkin Twitter'da değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ziyaretiniz ve Belgrad'a davetiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sırbistan ile mükemmel seyreden, bölgenin barış ve istikrarına katkı sunduğuna inandığımız ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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