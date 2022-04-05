Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Viktor Orban'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kazandığı seçim zaferi dolayısıyla kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla kutlayarak, seçim sonuçlarının dost ve müttefik Macar halkı için hayırlı olmasını diledi.
Gücünü ortak tarih ve kültürden alan ikili ilişkileri, yeni dönemde birlikte daha ileri seviyeye taşıyacaklarına inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisi alanında yakaladıkları ivmeyi sürdürmenin ve iş birliği kapsamını genişletmenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik sürdürdükleri yoğun diplomatik gayretleri de anlattı.
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