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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere şükranlarını sundu.

Dış Politika 15.10.2022, 21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle taziye ve geçmiş olsun mesajlarını ileten devletlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taziye dilekleri ve geçmiş olsun mesajlarıyla Bartın'da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere ve halklarına gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, mesajında Amasra'daki acıyı paylaşan ülkelerin ve uluslararası örgütlerin bayraklarına da yer verdi.

Kaynak: AA
#Recep Tayip Erdoğan #şükran #teşekkür
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