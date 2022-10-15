Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle taziye ve geçmiş olsun mesajlarını ileten devletlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taziye dilekleri ve geçmiş olsun mesajlarıyla Bartın'da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere ve halklarına gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum." ifadesini kullandı.

Taziye dilekleri ve geçmiş olsun mesajlarıyla Bartın’da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere ve halklarına gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum. pic.twitter.com/7IIFXUmAop — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 15, 2022

Erdoğan, mesajında Amasra'daki acıyı paylaşan ülkelerin ve uluslararası örgütlerin bayraklarına da yer verdi.