Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ŞİÖ Zirvesi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi ile ilgili paylaşım yaptı.
Dış Politika 16.09.2022, 23:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özbekistan'da gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi'nde dostlarımızla bir araya gelmekten memnuniyet duyduk. Teşkilat ile iş birliğimizi müşterek çabalarımızla çok daha yukarıya çıkaracağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Özbekistan’da gerçekleştirilen Şanhay İşbirliği Teşkilatı Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi’nde dostlarımızla bir araya gelmekten memnuniyet duyduk.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 16, 2022
Teşkilat ile iş birliğimizi müşterek çabalarımızla çok daha yukarıya çıkaracağımıza yürekten inanıyoruz. pic.twitter.com/bIJAUzmdZE
Kaynak: AA
25
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|7
|15
|2. Galatasaray
|7
|14
|3. Başakşehir
|5
|13
|4. Beşiktaş
|6
|13
|5. Adana Demirspor
|6
|13
|6. Kayserispor
|7
|12
|7. Gaziantep FK
|6
|11
|8. Fenerbahçe
|5
|10
|9. Trabzonspor
|6
|10
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|6
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|6
|5
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|6
|1