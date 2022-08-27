Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketi dolayısıyla zor günler geçiren Pakistan'ın Başbakanı Şerif'e geçmiş olsun dileklerini ileterek her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.
Dış Politika 27.08.2022, 21:56 27.08.2022, 21:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Kaynak: AA
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