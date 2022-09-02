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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi İstanbul'da kabul etti.

Dış Politika 02.09.2022, 21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #dibeybe #libya
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