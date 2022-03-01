Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ve Hollanda Başbakanı Rutte ile yaptığı telefon görüşmelerinde Rusya-Ukrayna krizini ve ülkeler arasındaki ilişkileri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması, barışın yeniden tesis edilmesi ve insani durumun iyileştirilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirtti.
Türkiye-Avusturya ilişkilerinin her düzeyde gelişme kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, Avusturya'da yaşayan Türklerin iki toplum arasındaki bağın gelişimine büyük katkı yaptığını dile getirdi.
Son gelişmelerin, Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenliği bakımından ne denli önemli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkilerde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlamak ve vize serbestisi sürecinde mesafe almak dahil somut ve anlamlı adımlar atılmasını beklediklerini kaydetti.
Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
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