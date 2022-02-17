Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosova'ya kutlama mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı.
Dış Politika 17.02.2022, 17:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarımızın olduğu Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kardeş Kosova halkına huzur, refah ve esenlik diliyor, en kalbi selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
Tarihî dostluk ve kardeşlik bağlarımızın olduğu Kosova’nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 17, 2022
Kardeş Kosova halkına huzur, refah ve esenlik diliyor, en kalbî selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. pic.twitter.com/nHzOlzklW5
Kaynak: AA
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