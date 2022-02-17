Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosova'ya kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarımızın olduğu Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kardeş Kosova halkına huzur, refah ve esenlik diliyor, en kalbi selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Tarihî dostluk ve kardeşlik bağlarımızın olduğu Kosova’nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum.



Kardeş Kosova halkına huzur, refah ve esenlik diliyor, en kalbî selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. pic.twitter.com/nHzOlzklW5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 17, 2022