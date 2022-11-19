Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı telefon görüşmesinde KKTC'nin kuruluşunun 39'uncu yıl dönümünü tebrik etti.
Dış Politika 19.11.2022, 00:21
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, KKTC'nin kuruluşunun 39'uncu yıl dönümü için yazılı mesaj göndermiş olmakla birlikte bir kez daha tebriklerini iletti.
KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasıyla birlikte aile fotoğrafının tamamlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabında KKTC'nin tanınması için uluslararası topluma yaptığı tarihi çağrı doğrultusunda mücadeleye hep birlikte devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: AA
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