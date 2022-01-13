Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a annesinin vefatından ötürü taziyelerini iletti.
Dış Politika 13.01.2022, 20:28 13.01.2022, 21:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
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