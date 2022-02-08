Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bin Zayid'e teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkmasından ötürü kendisine 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Bin Zayid'e teşekkür etti.
Dış Politika 08.02.2022, 19:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede, Bin Zayid'in kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirtti.
Gösterdiği nezaket için Abu Dabi Veliaht Prensi Sayın Şeyh Muhammed Bin Zayed’e şahsım ve Emine Hanım adına şükranlarımı sunuyorum. https://t.co/F3E3r0lCqU— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 8, 2022
Erdoğan, "Gösterdiği nezaket için Abu Dabi Veliaht Prensi Sayın Şeyh Muhammed Bin Zayid'e şahsım ve Emine Hanım adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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