Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE paylaşımı
BAE'ye gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık." diyerek yaptıkları görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme paylaştı.
"Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık." ifadesini kullanan Erdoğan, yaptıkları görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduklarını bildirdi.
Toplam 13 anlaşmaya imza attıklarını kaydeden Erdoğan, "İmzaladığımız anlaşmaların ahdi zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 15, 2022
Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk, toplamda 13 anlaşmaya imza attık.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik ve istikrarına destek verdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız." açıklamasını yaptı.
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