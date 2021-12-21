Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Scholz’a kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Merkel'in yerine başbakan olan Scholz’u göreve başlamasından dolayı kutladı.
Dış Politika 21.12.2021, 20:38
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u göreve başlamasından dolayı tebrik etti.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Scholz ile Erdoğan’ın telefonda görüştüğünü belirtti.
Hebestreit, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye'yi göreve başlamasından dolayı tebrik etti." ifadesini kullandı.
İki liderin "Türkiye ile Almanya arasındaki yakın koordinasyonu sürdürme isteği konusunda hemfikir" olduğunu aktaran Hebestreit, görüşmenin merkezinde ikili ilişkiler ve dış politika konularının bulunduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
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