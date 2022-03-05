Cumhurbaşkanı Erdoğan Charles Michel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
Dış Politika 05.03.2022, 17:01
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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