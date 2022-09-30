Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov ve Tatar'la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İznik'e gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ayrı ayrı görüştü.
Dış Politika 30.09.2022, 00:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı'nın ardından göçebe çadırında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la da görüşen Erdoğan, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'u kabul etti.
Kırgızistan Etnospor Derneği Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Eş Başkanı Nurmuhammed Minbaev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırgızistan'dan getirilen atı hediye etti.
Kaynak: AA
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